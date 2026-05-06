Зеленський: Угорщина повернула Україні кошти Ощадбанку
Дата публікації: 6 травня 2026 15:57
Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, які захопили угорські спецслужби в березні цього року. Президент Володимир Зеленський подякував Будапешту "за конструктив та цивілізований крок".
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.
"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі", — йдеться у повідомленні.
