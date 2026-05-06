Зеленский: Венгрия вернула Украине средства Ощадбанка

Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Будапешт "за конструктив и цивилизованный шаг".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Возвращение средств Ощадбанка Венгрией

"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства и ценности в полном объеме", — говорится в сообщении.

