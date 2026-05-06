Главная Новости дня В Ощадбанке показали возвращенные ценности из Венгрии

Дата публикации 6 мая 2026 17:02
В Ощадбанке показали возвращенные ценности из Венгрии
Возврат ценностей и денежных средств из Венгрии. Фото: Ощадбанк

Ощадбанк вернул свои средства и ценности, которые были похищены Венгрией. Речь идет о 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. Все средства и ценности вернули в полном объеме, а их целостность и правильность упаковки подтвердили представители банка.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка в среду, 6 мая, передает Новини.LIVE.

Ощадбанк вернул ценности из Венгрии

Глава правления Ощадбанка Юрий Кацион отметил, что незаконное задержание инкассаторов и изъятие Венгрией средств и ценностей банка было нарушением многих международных норм и правил межгосударственного сотрудничества.

Ощадбанк повернув цінності з Угорщини, які утримували 2 місяці
Возвращенные деньги. Фото: Ощадбанк
Цінності, які повернули Ощадбанку
Возвращенные ценности из Венгрии. Фото: Ощадбанк

"Спасибо Венгрии за конструктивный подход. Передача средств состоялась в соответствии с надлежащей европейской практикой международного сотрудничества. Благодарны за поддержку в отстаивании законных интересов государственного банка Президенту Украины, Национальному банку Украины, Министерству иностранных дел Украины", — добавил он.

Повернення майна Ощадбанку
Венгрия вернула Ощадбанку ценности. Фото: Ощадбанк
Угорщина повернула Ощадбанку майно
Юрий Кацион. Фото: Ощадбанк
Пост Ощадбанка. Фото: скриншот

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на МИД Украины, 5 марта в Венгрии незаконно задержали две инкассаторские машины Ощадбанка и инкассаторов. Они перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота из Вены в Киев.

Впоследствии министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что деньги, которые перевозили работники Ощадбанка, якобы могли принадлежать "украинской военной мафии".

Впоследствии правоохранители открыли производство по факту похищения украинцев в Венгрии. Кроме того, Будапешт не допускал дипломатов к гражданам.

Уже 6 марта удалось освободить задержанных украинцев и вернуть домой. Впоследствии глава МИД Андрей Сибига призвал Будапешт вернуть деньги и ценности из автомобилей Ощадбанка. По его словам, Венгрия жестоко обращалась с задержанными украинцами. В частности, в наручниках их держали 28 часов.

А 12 марта Ощадбанку вернули инкассаторские автомобили. Сегодня украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о возвращении средств и ценностей.

Ощадбанк Венгрия Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
