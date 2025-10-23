Брифинг Зеленского в Брюсселе 23 октября - что сказал

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В четверг, 23 октября, в Брюсселе состоялось заседание Европейского Совета, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. По итогам глава государства провел пресс-конференцию.

О чем говорил украинский лидер

Брифинг Зеленского в Брюсселе

Владимир Зеленский продолжает активно освещать ключевые аспекты войны с Россией, отмечая роль международных партнеров, отношение других государств к конфликту и уникальные возможности украинских Вооруженных Сил.

Позиция Китая в войне в Украине

Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что Китай не заинтересован в том, чтобы Украина одержала победу, а Россия потерпела поражение в войне. По словам главы государства, Пекин фактически поддерживает российскую сторону.

Предложение Путина по территориям

Владимир Зеленский ответил на предложение российского диктатора Владимира Путина относительно территорий. Украинский лидер подчеркнул, что Украина никогда не согласится на условия, которые предусматривают отказ от собственных земель или суверенитета.

"Обмен украинских территорий на украинские территории — это не обмен", — заявил Зеленский.

Развитие технологий ВСУ

Президент Украины сообщил, что Украина обладает уникальными технологиями, которые пока отсутствуют в Европе. По его словам, европейские партнеры признают этот факт. Украинский лидер подчеркнул, что страна готова делиться своими технологическими разработками с союзниками, усиливая сотрудничество и взаимные возможности.

"У нас есть технологии, мы готовы делиться с теми странами, которые помогали нам во время этой войны. У нас очень хорошие технологии. Многие технологии поступали от партнеров. Но они тоже признали, что у нас есть технологии, которых нет у европейцев. Из-за войны. Я говорю о том, что у нас есть практическое использование этих технологий. И мы поделимся этим, у нас будет сопроизводство", — сказал Зеленский.

Удары РФ по детскому саду

Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по детским садам, назвав их свидетельством того, что Кремль не намерен завершать войну. Он подчеркнул, что усиление давления международного сообщества на Россию способно ускорить ее согласие на мирное урегулирование конфликта.

Как используется оружие из США

Украинский лидер прокомментировал применение американского дальнобойного оружия в Украине. Он подчеркнул, что это оружие никогда не использовалось для поражения стратегически важных объектов на территории России, подчеркивая его оборонительный характер.

"Украина никогда не использовала американское дальнобойное оружие для поражения важных объектов на территории РФ", — заявил глава государства.

Россияне убивают украинцев с 2022 года

Президент Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году на территории Украины погибло 135 журналистов и медиа-работников. По его словам, это свидетельствует о целенаправленных атаках российских оккупантов на представителей медиа, которые освещают события войны.

"Всего с 2022 года Россия убила 135 представителей медиа, и только потому, что они освещали правду о том, что происходит в Украине, об этой войне, о российской агрессии", — отметил глава государства.

Напомним, что после брифинга Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Они поговорили об оружии, в частности о присоединении страны к инициативе PURL.

Владимир Зеленский в четверг, 23 октября, провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. В частности, они обсудили защиту энергетики Украины от российских обстрелов.