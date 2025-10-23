Зеленский заявил, Украина имеет технологии, которых нет в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть технологии, которых нет у Европы. Глава государства отметил, что европейцы признают это.

Об этом украинский лидер сказал во время общения с журналистами в четверг, 23 октября.

Реклама

Читайте также:

Зеленский об украинских технологиях

Сегодня, 23 октября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейцы признают, что у Украины есть технологии, которых нет у них.

Глава государства отметил, что этому поспособствовала полномасштабная война.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина готова поделиться этими технологиями с партнерами.

Напомним, что 23 октября Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой — они обсудили санкции против России.

Кроме того, недавно Зеленский поблагодарил лидера США Дональда Трампа за новые санкционные решения в отношении России.