Зеленский заявил, Украина имеет технологии, которых нет в Европе

У Украины есть технологии, которых нет у Европы — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть технологии, которых нет у Европы. Глава государства отметил, что европейцы признают это.
Об этом украинский лидер сказал во время общения с журналистами в четверг, 23 октября.
Зеленский об украинских технологиях
Сегодня, 23 октября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейцы признают, что у Украины есть технологии, которых нет у них.
Глава государства отметил, что этому поспособствовала полномасштабная война.
Украинский лидер подчеркнул, что Украина готова поделиться этими технологиями с партнерами.
Напомним, что 23 октября Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой — они обсудили санкции против России.
Кроме того, недавно Зеленский поблагодарил лидера США Дональда Трампа за новые санкционные решения в отношении России.
