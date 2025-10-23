Встреча Зеленского и Кошты — поговорили о санкциях

Владимир Зеленский и Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе. Они поговорили о новых санкциях, которые ввели против России.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с Антониу Коштой

Зеленский рассказал, что встретился с Коштой перед заседанием Европейского совета в Брюсселе. По его словам, было важно скоординировать общие позиции.

"Я благодарен Европейскому Союзу за 19-й пакет санкций против России, который утвержден сегодня, — ограничения против теневого нефтяного флота, банковской и финансовой систем, запрет на импорт российского СПГ и впервые санкции против криптосхем и платформ. Очень важное решение. Мы должны не только защищаться, но и вместе со всей Европой, США давить на Путина, чтобы остановить эту войну", — отметил президент.

Он также поделился, что лидеры говорили об оборонной помощи, программе SAFE, пути Украины к членству в ЕС и шагах, необходимых для открытия переговорных кластеров.

Украинский лидер также поблагодарил Антониу Кошту за встречу и приглашение принять участие в заседании. По его словам, важно, чтобы все действовали решительно и объединенно. Именно это поможет заставить Россию завершить агрессию.

Напомним, 23 октября ЕС ввел 19-й пакет санкций против России. Он стал одним из самых жестких с начала полномасштабной войны.

Владимир Зеленский также призвал другие страны присоединяться к санкциям. По его словам, таким образом Россия почувствует более сильное давление.