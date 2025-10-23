Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна має технології, яких не має Європа, — Зеленський

Україна має технології, яких не має Європа, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:53
Оновлено: 18:35
Зеленський заявив, Україна має технології, яких немає Європа
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має технології, яких не має Європа. Глава держави зазначив, що європейці визнають це.

Про це український лідер сказав під час спілкування із журналістами у четвер, 23 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про українські технології

Сьогодні, 23 жовтня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейці визнають, що в України є технології, яких немає у них.

Глава держави зазначив, що цьому посприяла повномасштабна війна.

Український лідер наголосив, що Україна готова поділитися цими технологіями з партнерами.

Нагадаємо, що 23 жовтня Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою — вони обговорили санкції проти Росії.

Крім того, нещодавно Зеленський подякував лідеру США Дональду Трампу за нові санкційні рішення щодо Росії.

Володимир Зеленський ЗСУ Європа технології війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації