Зеленський заявив, Україна має технології, яких немає Європа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має технології, яких не має Європа. Глава держави зазначив, що європейці визнають це.

Про це український лідер сказав під час спілкування із журналістами у четвер, 23 жовтня.

Зеленський про українські технології

Сьогодні, 23 жовтня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейці визнають, що в України є технології, яких немає у них.

Глава держави зазначив, що цьому посприяла повномасштабна війна.

Український лідер наголосив, що Україна готова поділитися цими технологіями з партнерами.

Нагадаємо, що 23 жовтня Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою — вони обговорили санкції проти Росії.

Крім того, нещодавно Зеленський подякував лідеру США Дональду Трампу за нові санкційні рішення щодо Росії.