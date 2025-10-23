Брифінг Зеленського у Брюсселі 23 жовтня - що сказав

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У четвер, 23 жовтня, в Брюсселі відбулося засідання Європейської Ради, в якому взяв участь Президент України Володимир Зеленський. За підсумками глава держави провів пресконференцію.

Про що говорив український лідер — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Брифінг Зеленського у Брюсселі

Володимир Зеленський продовжує активно висвітлювати ключові аспекти війни з Росією, відзначаючи роль міжнародних партнерів, ставлення інших держав до конфлікту та унікальні можливості українських Збройних Сил.

Позиція Китаю у війні в Україні

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Китай не зацікавлений у тому, щоб Україна здобула перемогу, а Росія зазнала поразки у війні. За словами глави держави, Пекін фактично підтримує російську сторону.

Пропозиція Путіна щодо територій

Володимир Зеленський відповів на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо територій. Український лідер наголосив, що Україна ніколи не погодиться на умови, які передбачають відмову від власних земель чи суверенітету.

"Обмін українських територій на українські території — це не обмін", — заявив Зеленський.

Розвиток технологій ЗСУ

Президент України повідомив, що Україна володіє унікальними технологіями, які поки що відсутні в Європі. За його словами, європейські партнери визнають цей факт. Український лідер підкреслив, що країна готова ділитися своїми технологічними розробками із союзниками, посилюючи співпрацю та взаємні можливості.

"У нас є технології, ми готові ділитися з тими країнами, які допомагали нам під час цієї війни. У нас дуже хороші технології. Багато технологій надходили від партнерів. Але вони теж визнали, що у нас є технології, яких немає у європейців. Через війну. Я говорю про те, що у нас є практичне використання цих технологій. І ми поділимося цим, у нас буде співвиробництво", — сказав Зеленський.

Удари РФ по дитячому садку

Володимир Зеленський відреагував на російські удари по дитячих садках, назвавши їх свідченням того, що Кремль не має наміру завершувати війну. Він підкреслив, що посилення тиску міжнародної спільноти на Росію здатне прискорити її погодження на мирне врегулювання конфлікту.

Як використовується зброя із США

Український лідер прокоментував застосування американської далекобійної зброї в Україні. Він наголосив, що ця зброя ніколи не використовувалася для ураження стратегічно важливих об’єктів на території Росії, підкреслюючи її оборонний характер.

"Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ураження важливих об'єктів на території РФ", — заявив глава держави.

Росіяни вбивають українців з 2022 року

Президент України повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році на території України загинуло 135 журналістів та медіапрацівників. За його словами, це свідчить про цілеспрямовані атаки російських окупантів на представників медіа, які висвітлюють події війни.

"Загалом з 2022 року Росія вбила 135 представників медіа, і тільки через те, що вони висвітлювали правду про те, що відбувається в Україні, про цю війну, про російську агресію", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що після брифінгу Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Вони поговорили про зброю, зокрема про приєднання країни до ініціативи PURL.

Володимир Зеленський у четвер, 23 жовтня, провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили захист енергетики України від російських обстрілів.