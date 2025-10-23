Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, як використовується зброя з США

Зеленський пояснив, як використовується зброя з США

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:44
Оновлено: 18:18
Зеленський розповів, як в Україні використовують далекобійну зброю США
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський пояснив, як країна використовує американську далекобійну зброю. За його словами, її ніколи не запускали для ураження важливих обʼєктів на території Росії.

Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами у четвер, 23 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Американська далекобійна зброя

"Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ураження важливих об'єктів на території РФ", — заявив глава держави.

Він повідомив, що американська зброя використовувалася лише для ударів по тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, 23 жовтня під час участі в засіданні Європейської ради Зеленський наголосив, що Україні потрібні ракети Tomahawk.

Раніше лідер США Дональд Трамп пояснив, скільки часу потрібно для опанування ракет Tomahawk.

Володимир Зеленський США війна зброя Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації