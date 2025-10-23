Зеленський розповів, як в Україні використовують далекобійну зброю США

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський пояснив, як країна використовує американську далекобійну зброю. За його словами, її ніколи не запускали для ураження важливих обʼєктів на території Росії.

Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами у четвер, 23 жовтня.

Американська далекобійна зброя

"Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ураження важливих об'єктів на території РФ", — заявив глава держави.

Він повідомив, що американська зброя використовувалася лише для ударів по тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, 23 жовтня під час участі в засіданні Європейської ради Зеленський наголосив, що Україні потрібні ракети Tomahawk.

Раніше лідер США Дональд Трамп пояснив, скільки часу потрібно для опанування ракет Tomahawk.