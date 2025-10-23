Видео
Видео

Зеленский объяснил, как используется оружие из США

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 17:44
обновлено: 18:18
Зеленский рассказал, как в Украине используют дальнобойное оружие США
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как страна использует американское дальнобойное оружие. По его словам, его никогда не запускали для поражения важных объектов на территории России.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в четверг, 23 октября.

Американское дальнобойное оружие

"Украина никогда не использовала американское дальнобойное оружие для поражения важных объектов на территории РФ", — заявил глава государства.

Он сообщил, что американское оружие использовалось только для ударов по временно оккупированным территориям.

Напомним, 23 октября во время участия в заседании Европейского совета Зеленский отметил, что Украине нужны ракеты Tomahawk.

Ранее лидер США Дональд Трамп объяснил, сколько времени нужно для освоения ракет Tomahawk.

Владимир Зеленский США война оружие Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
