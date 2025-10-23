Ракети Tomahawk — що каже Зеленський про зброю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні далекобійні ракети Tomahawk, аби Росія відчула реальні наслідки війни. Він закликав підтримати все, що допоможе нашій країні отримати вплив на ворога.

Про це Володимир Зеленський сказав під час участі в засіданні Європейської ради 23 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський закликав дати ракети Tomahawk Україні

"Нам слід сприймати наші дії не лише як захист, хоча це і є основною метою. Нам також необхідно так формувати нашу політику, щоб зупинити поширення або повторення руйнівних тактик Росії – у Європі чи деінде", — сказав під час засідання Зеленський.

Він наголосив, коли ми говоримо про далекобійну зброю для України, то режим Путіна має відчути реальні наслідки війни. Він закликав партнерів підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію.

"Ця далекобійна зброя є не тільки в США — вона також є в деяких європейських країнах, зокрема "Томагавки". Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. Коли Путін уникає дипломатії, коли він блефує чи посилює терор, сильний тиск має повернути його до реальності", — наголосив глава держави.

Доповнюється...