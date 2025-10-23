Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив з Мелоні захист енергетики України

Зеленський обговорив з Мелоні захист енергетики України

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 19:02
Оновлено: 19:12
Зеленський і Мелоні обговорили захист енергосистеми України від російських атак
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 23 жовтня, провів зустріч з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили захист енергетики України від російських обстрілів.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Мелоні 23 жовтня

Однією з тем розмови було те, як захистити українську енергетику від російських атак та зробити її більш стійкою. За словами Зеленського, Італія має відповідну експертизу та обладнання.

"Окремо — про спільні оборонні проєкти в межах програми SAFE. Важливо, щоб такі ініціативи працювали на користь усієї Європи. Порушили й важливу тему використання заморожених російських активів. Справедливо, щоб ці кошти були спрямовані для підтримки й захисту нашої країни", — додав глава держави.

Нагадаємо, 23 жовтня Зеленський провів зустріч з премʼєром Фінляндії Петтері Орпо. Сторони обговорили ініціативу PURL.

Також сьогодні український лідер говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
