Зеленський і Мелоні обговорили захист енергосистеми України від російських атак

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 23 жовтня, провів зустріч з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили захист енергетики України від російських обстрілів.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зустріч Зеленського з Мелоні 23 жовтня

Однією з тем розмови було те, як захистити українську енергетику від російських атак та зробити її більш стійкою. За словами Зеленського, Італія має відповідну експертизу та обладнання.

"Окремо — про спільні оборонні проєкти в межах програми SAFE. Важливо, щоб такі ініціативи працювали на користь усієї Європи. Порушили й важливу тему використання заморожених російських активів. Справедливо, щоб ці кошти були спрямовані для підтримки й захисту нашої країни", — додав глава держави.

Нагадаємо, 23 жовтня Зеленський провів зустріч з премʼєром Фінляндії Петтері Орпо. Сторони обговорили ініціативу PURL.

Також сьогодні український лідер говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.