Зеленський і Мелоні обговорили захист енергосистеми України від російських атак

Зеленський обговорив з Мелоні захист енергетики України
Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 23 жовтня, провів зустріч з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили захист енергетики України від російських обстрілів.
Про це глава держави повідомив у Facebook.
Зустріч Зеленського з Мелоні 23 жовтня
Однією з тем розмови було те, як захистити українську енергетику від російських атак та зробити її більш стійкою. За словами Зеленського, Італія має відповідну експертизу та обладнання.
"Окремо — про спільні оборонні проєкти в межах програми SAFE. Важливо, щоб такі ініціативи працювали на користь усієї Європи. Порушили й важливу тему використання заморожених російських активів. Справедливо, щоб ці кошти були спрямовані для підтримки й захисту нашої країни", — додав глава держави.
Нагадаємо, 23 жовтня Зеленський провів зустріч з премʼєром Фінляндії Петтері Орпо. Сторони обговорили ініціативу PURL.
Також сьогодні український лідер говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Читайте Новини.LIVE!