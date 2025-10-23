Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся із Мерцом — про що говорили лідери

Зеленський зустрівся із Мерцом — про що говорили лідери

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:21
Оновлено: 17:39
Зеленський зустрівся із Мерцом — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: ОПУ

У четвер, 23 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили посилення української ППО та узгодити наступні спільні кроки.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський зустрівся із Мерцом — деталі

Сьогодні, 23 жовтня, Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Під час розмови лідери скоординували позиції перед зустріччю "Коаліції охочих", яка відбудеться в Лондоні. Глава держави наголосив, що потрібен рух уперед для напрацювання гарантій безпеки Україні.

Президент Зеленський розповів про наслідки цілеспрямованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Глава держави зазначив, що Україна розраховує на лідерство Німеччини в забезпеченні енергетичної підтримки. Сторони обговорили потреби в обладнанні для газової промисловості та коштах на імпорт газу.

Окрема увага під час розмови була приділена — рішенням, які можуть зміцнити українську ППО. Президент подякував за вагомий внесок ФРН у захист життів українців. Лідери обговорили конкретні кроки та можливість Німеччини продовжити зміцнення української протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц також говорили про механізм, який дасть змогу використовувати заморожені російські активи на захист України. Глава держави відзначив важливість його підтримки з боку Німеччини.

Нагадаємо, що 23 жовтня Зеленський також зустрівся із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском — лідери говорили про атаки Росії на енергетику України.

Також Зеленський 23 жовтня зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном — сторони обговорили посилення ППО.

Володимир Зеленський Німеччина військова допомога ППО війна в Україні Фрідріх Мерц
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації