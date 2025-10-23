Зеленський зустрівся із Мерцом — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: ОПУ

У четвер, 23 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили посилення української ППО та узгодити наступні спільні кроки.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Сьогодні, 23 жовтня, Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Під час розмови лідери скоординували позиції перед зустріччю "Коаліції охочих", яка відбудеться в Лондоні. Глава держави наголосив, що потрібен рух уперед для напрацювання гарантій безпеки Україні.

Президент Зеленський розповів про наслідки цілеспрямованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Глава держави зазначив, що Україна розраховує на лідерство Німеччини в забезпеченні енергетичної підтримки. Сторони обговорили потреби в обладнанні для газової промисловості та коштах на імпорт газу.

Окрема увага під час розмови була приділена — рішенням, які можуть зміцнити українську ППО. Президент подякував за вагомий внесок ФРН у захист життів українців. Лідери обговорили конкретні кроки та можливість Німеччини продовжити зміцнення української протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц також говорили про механізм, який дасть змогу використовувати заморожені російські активи на захист України. Глава держави відзначив важливість його підтримки з боку Німеччини.

Нагадаємо, що 23 жовтня Зеленський також зустрівся із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском — лідери говорили про атаки Росії на енергетику України.

Також Зеленський 23 жовтня зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном — сторони обговорили посилення ППО.