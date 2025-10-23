Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив із прем'єром Польщі атаки РФ на енергетику

Зеленський обговорив із прем'єром Польщі атаки РФ на енергетику

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 16:24
Оновлено: 16:41
Зеленський зустрівся із прем'єром Польщі Дональдом Туском
Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: ОПУ

У четвер, 23 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Лідери, зокрема, обговорили атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського та Туска 23 жовтня — що відомо

Сьогодні, 23 жовтня, у межах засідання Європейської ради Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави розповів про посилення російських повітряних атак на українські енергетичні об’єкти та потребу в зміцненні ППО. Саме тому одними з головних тем обговорення були військова підтримка України та спільні оборонні проєкти.

Президент наголосив, що українське небо потребує додаткового захисту. Від цього залежить і безпека повітряного простору всієї Європи.

Глава держави також акцентував, що наша країна зацікавлена в інвестиціях польських компаній в український ОПК.

Крім того, сторони говорили про використання кредитного механізму Євросоюзу SAFE для реалізації спільного виробництва в оборонно-промисловому секторі, яке буде однаково вигідним усім його учасникам.

Зауважимо, що 23 жовтня Президент України Володимир Зеленський також зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном.

Також цього дня український лідер зустрівся й поговорив із прем'єр-міністром Чехії.

Володимир Зеленський Польща обстріли війна в Україні атака Дональд Туск
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації