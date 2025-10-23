Зеленський зустрівся із прем'єром Польщі Дональдом Туском

Зеленський обговорив із прем'єром Польщі атаки РФ на енергетику
У четвер, 23 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Лідери, зокрема, обговорили атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського та Туска 23 жовтня — що відомо
Сьогодні, 23 жовтня, у межах засідання Європейської ради Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Глава держави розповів про посилення російських повітряних атак на українські енергетичні об’єкти та потребу в зміцненні ППО. Саме тому одними з головних тем обговорення були військова підтримка України та спільні оборонні проєкти.
Президент наголосив, що українське небо потребує додаткового захисту. Від цього залежить і безпека повітряного простору всієї Європи.
Глава держави також акцентував, що наша країна зацікавлена в інвестиціях польських компаній в український ОПК.
Крім того, сторони говорили про використання кредитного механізму Євросоюзу SAFE для реалізації спільного виробництва в оборонно-промисловому секторі, яке буде однаково вигідним усім його учасникам.
Зауважимо, що 23 жовтня Президент України Володимир Зеленський також зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном.
Також цього дня український лідер зустрівся й поговорив із прем'єр-міністром Чехії.
