Зеленський зустрівся із прем'єром Польщі Дональдом Туском

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: ОПУ

У четвер, 23 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Лідери, зокрема, обговорили атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Глава держави розповів про посилення російських повітряних атак на українські енергетичні об’єкти та потребу в зміцненні ППО. Саме тому одними з головних тем обговорення були військова підтримка України та спільні оборонні проєкти.

Президент наголосив, що українське небо потребує додаткового захисту. Від цього залежить і безпека повітряного простору всієї Європи.

Глава держави також акцентував, що наша країна зацікавлена в інвестиціях польських компаній в український ОПК.

Крім того, сторони говорили про використання кредитного механізму Євросоюзу SAFE для реалізації спільного виробництва в оборонно-промисловому секторі, яке буде однаково вигідним усім його учасникам.

Зауважимо, що 23 жовтня Президент України Володимир Зеленський також зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном.

Також цього дня український лідер зустрівся й поговорив із прем'єр-міністром Чехії.