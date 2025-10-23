Зеленский встретился с премьером Польши Дональдом Туском

Зеленский обсудил с премьером Польши атаки РФ на энергетику
В четверг, 23 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Лидеры, в частности, обсудили атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского и Туска 23 октября — что известно
Сегодня, 23 октября, в рамках заседания Европейского совета Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Глава государства рассказал об усилении российских воздушных атак на украинские энергетические объекты и потребность в укреплении ПВО. Именно поэтому одними из главных тем обсуждения были военная поддержка Украины и совместные оборонные проекты.
Президент подчеркнул, что украинское небо нуждается в дополнительной защите. От этого зависит и безопасность воздушного пространства всей Европы.
Глава государства также акцентировал, что наша страна заинтересована в инвестициях польских компаний в украинский ОПК.
Кроме того, стороны говорили об использовании кредитного механизма Евросоюза SAFE для реализации совместного производства в оборонно-промышленном секторе, которое будет одинаково выгодным всем его участникам.
Заметим, что 23 октября Президент Украины Владимир Зеленский также встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
Также в этот день украинский лидер встретился и поговорил с премьер-министром Чехии.
