Зеленский встретился с премьером Польши Дональдом Туском

В четверг, 23 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Лидеры, в частности, обсудили атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Сегодня, 23 октября, в рамках заседания Европейского совета Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Глава государства рассказал об усилении российских воздушных атак на украинские энергетические объекты и потребность в укреплении ПВО. Именно поэтому одними из главных тем обсуждения были военная поддержка Украины и совместные оборонные проекты.

Президент подчеркнул, что украинское небо нуждается в дополнительной защите. От этого зависит и безопасность воздушного пространства всей Европы.

Глава государства также акцентировал, что наша страна заинтересована в инвестициях польских компаний в украинский ОПК.

Кроме того, стороны говорили об использовании кредитного механизма Евросоюза SAFE для реализации совместного производства в оборонно-промышленном секторе, которое будет одинаково выгодным всем его участникам.

Заметим, что 23 октября Президент Украины Владимир Зеленский также встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Также в этот день украинский лидер встретился и поговорил с премьер-министром Чехии.