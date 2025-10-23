Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с премьером Польши атаки РФ на энергетику

Зеленский обсудил с премьером Польши атаки РФ на энергетику

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 16:24
обновлено: 17:12
Зеленский встретился с премьером Польши Дональдом Туском
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: ОПУ

В четверг, 23 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Лидеры, в частности, обсудили атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского и Туска 23 октября — что известно

Сегодня, 23 октября, в рамках заседания Европейского совета Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Глава государства рассказал об усилении российских воздушных атак на украинские энергетические объекты и потребность в укреплении ПВО. Именно поэтому одними из главных тем обсуждения были военная поддержка Украины и совместные оборонные проекты.

Президент подчеркнул, что украинское небо нуждается в дополнительной защите. От этого зависит и безопасность воздушного пространства всей Европы.

Глава государства также акцентировал, что наша страна заинтересована в инвестициях польских компаний в украинский ОПК.

Кроме того, стороны говорили об использовании кредитного механизма Евросоюза SAFE для реализации совместного производства в оборонно-промышленном секторе, которое будет одинаково выгодным всем его участникам.

Заметим, что 23 октября Президент Украины Владимир Зеленский также встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Также в этот день украинский лидер встретился и поговорил с премьер-министром Чехии.

Владимир Зеленский Польша обстрелы война в Украине атака Дональд Туск
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации