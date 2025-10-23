Зеленский и Мелони обсудили защиту энергосистемы Украины от российских атак

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 23 октября, провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. В частности, они обсудили защиту энергетики Украины от российских обстрелов.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Встреча Зеленского с Мелони 23 октября

Одной из тем разговора было то, как защитить украинскую энергетику от российских атак и сделать ее более устойчивой. По словам Зеленского, Италия имеет соответствующую экспертизу и оборудование.

"Отдельно — о совместных оборонных проектах в рамках программы SAFE. Важно, чтобы такие инициативы работали на пользу всей Европы. Подняли и важную тему использования замороженных российских активов. Справедливо, чтобы эти средства были направлены для поддержки и защиты нашей страны", — добавил глава государства.

Напомним, 23 октября Зеленский провел встречу с премьером Финляндии Петтери Орпо. Стороны обсудили инициативу PURL.

Также сегодня украинский лидер говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.