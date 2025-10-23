Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с премьером Финляндии — говорили об оружии

Зеленский встретился с премьером Финляндии — говорили об оружии

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 18:26
обновлено: 18:45
Закупка оружия у США — к инициативе присоединилась Финляндия
Петтери Орпо и Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Они поговорили об оружии, в частности о присоединении страны к инициативе PURL.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Разговор Зеленского с премьером Финляндии

Зеленский рассказал, что поблагодарил Орпо за недавно объявленный 30-й оборонный пакет на 52 млн евро и присоединение Финляндии к инициативе PURL со взносом в 100 млн евро. Президент подчеркнул, что это весомая помощь для нашей обороны.

Также известно, что лидеры говорили и о сотрудничестве в рамках инструмента SAFE для закупки ракет большой дальности, беспилотников и артиллерийских боеприпасов.

"Отдельное внимание — российским атакам на нашу энергетику. Проинформировал Премьер-министра об ударах. Обсудили восстановление соответствующих мощностей, взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. Коснулись и вопроса укрытий и лидерства Финляндии в соответствующей коалиции", — поделился глава государства.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, как используется оружие из США. Он заверил, что его не запускали на территорию России.

Также сегодня на полях саммита лидеров ЕС Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и оборону.

Владимир Зеленский США оружие Финляндия закупки война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации