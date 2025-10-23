Закупка оружия у США — к инициативе присоединилась Финляндия

Петтери Орпо и Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Они поговорили об оружии, в частности о присоединении страны к инициативе PURL.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Разговор Зеленского с премьером Финляндии

Зеленский рассказал, что поблагодарил Орпо за недавно объявленный 30-й оборонный пакет на 52 млн евро и присоединение Финляндии к инициативе PURL со взносом в 100 млн евро. Президент подчеркнул, что это весомая помощь для нашей обороны.

Также известно, что лидеры говорили и о сотрудничестве в рамках инструмента SAFE для закупки ракет большой дальности, беспилотников и артиллерийских боеприпасов.

"Отдельное внимание — российским атакам на нашу энергетику. Проинформировал Премьер-министра об ударах. Обсудили восстановление соответствующих мощностей, взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. Коснулись и вопроса укрытий и лидерства Финляндии в соответствующей коалиции", — поделился глава государства.

