Закупівля зброї у США — до ініціативи доєдналась Фінляндія

Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії — говорили про зброю
Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Вони поговорили про зброю, зокрема, про приєднання країни до ініціативи PURL.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
Розмова Зеленського з прем'єром Фінляндії
Зеленський розповів, що подякував Орпо за нещодавно оголошений 30-й оборонний пакет на 52 млн євро та приєднання Фінляндії до ініціативи PURL із внеском у 100 млн євро. Президент наголосив, що це вагома допомога для нашої оборони.
Також відомо, що лідери говорили й про співпрацю в межах інструменту SAFE для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників і артилерійських боєприпасів.
"Окрема увага — російським атакам на нашу енергетику. Поінформував Прем’єр-міністра про удари. Обговорили відновлення відповідних потужностей, внески у Фонд підтримки енергетики України. Торкнулися й питання укриттів і лідерства Фінляндії у відповідній коаліції", — поділився глава держави.
Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, як використовується зброя зі США. Він запевнив, що її не запускали на територію Росії.
Також сьогодні на полях саміту лідерів ЄС Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та оборону.
