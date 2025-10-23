Закупівля зброї у США — до ініціативи доєдналась Фінляндія

Петтері Орпо і Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Вони поговорили про зброю, зокрема, про приєднання країни до ініціативи PURL.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Розмова Зеленського з прем'єром Фінляндії

Зеленський розповів, що подякував Орпо за нещодавно оголошений 30-й оборонний пакет на 52 млн євро та приєднання Фінляндії до ініціативи PURL із внеском у 100 млн євро. Президент наголосив, що це вагома допомога для нашої оборони.

Також відомо, що лідери говорили й про співпрацю в межах інструменту SAFE для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників і артилерійських боєприпасів.

"Окрема увага — російським атакам на нашу енергетику. Поінформував Прем’єр-міністра про удари. Обговорили відновлення відповідних потужностей, внески у Фонд підтримки енергетики України. Торкнулися й питання укриттів і лідерства Фінляндії у відповідній коаліції", — поділився глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, як використовується зброя зі США. Він запевнив, що її не запускали на територію Росії.

Також сьогодні на полях саміту лідерів ЄС Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та оборону.