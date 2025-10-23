Відео
Головна Новини дня Зеленський відповів Путіну на пропозицію про території

Зеленський відповів Путіну на пропозицію про території

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 18:00
Оновлено: 18:27
Путін зробив заяву про обмін територіями — Зеленський різко відповів
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський відповів російському диктатору Володимиру Путіна на пропозицію про території. 

Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами у четвер, 23 жовтня.

Обмін територіями

Глава держави висловився про пропозицію російського диктатора Володимира Путіна, яку передав спецпосланець лідера Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф. Йдеться про вихід українських воїнів з Донбасу в обмін на частину інших територій України.

"Обмін українських територій на українські території — це не обмін", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп повідомив, що Путін завжди хотів забрати всю територію України.

А за даними The Washington Post, Путін під час розмови з Трампом заявив про готовність віддати Україні частину територій в обмін на Донбас.

