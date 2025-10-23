Путин сделал заявление об обмене территориями — Зеленский резко ответил

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил российскому диктатору Владимиру Путину на предложение о территории.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в четверг, 23 октября.

Обмен территориями

Глава государства высказался о предложении российского диктатора Владимира Путина, которое передал спецпосланник лидера Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф. Речь идет о выходе украинских воинов с Донбасса в обмен на часть других территорий Украины.

"Обмен украинских территорий на украинские территории — это не обмен", — заявил Зеленский.

Напомним, лидер США Дональд Трамп сообщил, что Путин всегда хотел забрать всю территорию Украины.

А по данным The Washington Post, Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности отдать Украине часть территорий в обмен на Донбасс.