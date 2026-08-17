Следствие по делу Тимошенко завершили без допроса свидетелей

Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Адвокат Юлии Тимошенко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по ее делу без допроса ключевых свидетелей. Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 1 сентября.

Об этом сообщил адвокат Юлии Тимошенко во время судебного заседания в понедельник, 17 августа, передает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Суд над Тимошенко

По словам адвоката, на начальном этапе следствие строило версию дела на оперативных данных об организованной Юлией Тимошенко совместно с другими депутатами схеме регулярного получения материальной выгоды.

Защита обратилась с требованием предоставить документы, подтверждающие эту версию, а также допросить народных депутатов. Однако, как утверждает адвокат, соответствующие материалы сторона защиты не получила, а расследование завершили еще до запланированных допросов.

Следующее судебное заседание по делу Тимошенко состоится 1 сентября.

Как сообщали Новини.LIVE, в январе правоохранители провели обыски в офисе партии "Батькивщина". В ходе следственных действий у Тимошенко обнаружили несколько тысяч долларов наличными, однако она опровергла обвинения в попытках подкупа народных депутатов

Тимошенко также заявила, что не имеет отношения к обнародованным НАБУ аудиозаписям, которые фигурируют в материалах дела.

Во время заседания в ВАКС она объяснила происхождение обнаруженных средств собственными сбережениями. Судебный процесс она назвала политически мотивированным давлением.

Впоследствии ВАКС назначил ей меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн. Сначала Тимошенко сообщала, что не может уплатить эту сумму из-за заблокированных счетов, однако позже залог за нее был внесен.

В апреле САП и НАБУ завершили досудебное расследование.