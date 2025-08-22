Рютте в Украине - главные заявления с пресс-конференции

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: Александр Самойленко

Сегодня, 22 августа, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Украину. Здесь он вместе с президентом Владимиром Зеленским провел совместную пресс-конференцию.

Новини.LIVE собрали главные тезисы политиков.

Что сказали Зеленский и Рютте на пресс-конференции

Заявления Рютте:

Заявления Зеленского:

Напомним, ранее Россия якобы согласилась на гарантии безопасности для Украины. Однако они должны обеспечиваться на равных с участием США, Китая и еще нескольких европейских стран.

Зеленский сообщил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после окончания войны против России.