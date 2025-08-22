Рютте в Украине - главные заявления с пресс-конференции

Пресс-конференция Зеленского и Рютте — главные тезисы
Дата публикации 22 августа 2025 18:05
Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: Александр Самойленко
Сегодня, 22 августа, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Украину. Здесь он вместе с президентом Владимиром Зеленским провел совместную пресс-конференцию.
Новини.LIVE собрали главные тезисы политиков.
Что сказали Зеленский и Рютте на пресс-конференции
Заявления Рютте:
- Гарантии безопасности для Украины должны предостерегать российского диктатора Владимира Путина от нападения в любое время.
- Рано говорить о введении иностранных войск в Украину.
- Путь Украины в НАТО необратим.
- Польша должна отреагировать на падение российского дрона на свою территорию.
Заявления Зеленского:
- Путина могут остановить только дипломатические усилия США и их западных партнеров. Трамп — единственный человек, который может остановить Путина.
- Зеленский готов к двусторонним переговорам с диктатором.
- ВСУ получат новые Patriot и HIMARS.
- Гарантии безопасности для Украины должны быть похожими на 5 статью НАТО.
- Некоторые страны из-за своей Конституции не могут быть гарантами безопасности, но они готовы финансировать.
- Президент Украины не понимает, зачем России гарантии безопасности, ведь именно РФ является страной-агрессором.
- Россия пытается сорвать встречу Зеленского с Путиным.
- Турция предлагает помочь с безопасностью в Черном море.
Напомним, ранее Россия якобы согласилась на гарантии безопасности для Украины. Однако они должны обеспечиваться на равных с участием США, Китая и еще нескольких европейских стран.
Зеленский сообщил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после окончания войны против России.
