Рютте в Україні - головні заяви з пресконференції

Пресконференція Зеленського та Рютте — головні тези
Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 18:05
Марк Рютте і Володимир Зеленський. Фото: Олександр Самойленко
Сьогодні, 22 серпня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув із візитом до України. Тут він разом із президентом Володимиром Зеленським провів спільну пресконференцію.
Новини.LIVE зібрали головні тези політиків.
Реклама
Читайте також:
Що сказали Зеленський та Рютте на пресконференції
Заяви Рютте:
- Гарантії безпеки для України мають застерігати російського диктатора Володимира Путіна від нападу будь-коли.
- Зарано говорити про введення іноземних військ в Україну.
- Шлях України до НАТО незворотній.
- Польща має відреагувати на падіння російського дрона на свою територію.
Заяви Зеленського:
- Путіна можуть зупинити лише дипломатичні зусилля США та їхніх західних партнерів. Трамп — єдина людина, яка може зупинити Путіна.
- Зеленський готовий до двосторонніх переговорів із диктатором.
- ЗСУ отримають нові Patriot та HIMARS.
- Гарантії безпеки для України мають бути схожими на 5 статтю НАТО.
- Деякі країни через свою Конституцію не можуть бути гарантами безпеки, але вони готові фінансувати.
- Президент України не розуміє, навіщо Росії гарантії безпеки, адже саме РФ є країною-агресором.
- Росія намагається зірвати зустріч Зеленського з Путіним.
- Туреччина пропонує допомогти з безпекою в Чорному морі.
Нагадаємо, раніше Росія нібито погодилась на гарантії безпеки для України. Однак вони повинні забезпечуватися на рівну за участю США, Китаю та ще кількох європейських країн.
Зеленський повідомив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після закінчення війни проти Росії.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама