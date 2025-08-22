Відео
Пресконференція Зеленського та Рютте — головні тези

Пресконференція Зеленського та Рютте — головні тези

Дата публікації: 22 серпня 2025 18:05
Рютте в Україні - головні заяви з пресконференції
Марк Рютте і Володимир Зеленський. Фото: Олександр Самойленко

Сьогодні, 22 серпня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув із візитом до України. Тут він разом із президентом Володимиром Зеленським провів спільну пресконференцію.

Новини.LIVE зібрали головні тези політиків.

Що сказали Зеленський та Рютте на пресконференції

Заяви Рютте:

Заяви Зеленського:

Нагадаємо, раніше Росія нібито погодилась на гарантії безпеки для України. Однак вони повинні забезпечуватися на рівну за участю США, Китаю та ще кількох європейських країн.

Зеленський повідомив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після закінчення війни проти Росії.

Володимир Зеленський володимир путін Марк Рютте війна в Україні гарантії безпеки
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
