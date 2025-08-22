Зеленський пояснив, чи справді Росія прагне закінчення війни

Зеленський оцінив бажання росіян закінчити війну
Український лідер Володимир Зеленський заявив, що наразі Росія намагається зірвати зустріч з диктатором країни-агресорки Володимиром Путіним. За його словами, росіяни роблять усе можливо, аби не завершувати війну.
Про це глава держави сказав на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві у пʼятницю, 22 серпня.
Росія не прагне закінчення війни
"Росіяни пробують зараз, що ще зробити, щоб не зустрічатися. Питання не просто ж в зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну", — зауважив Зеленський.
За його словами, зустріч — це один з компонентів того, як закінчити війну. Глава держави наголосив, що РФ не хоче цього, тому буде шукати простір для цього.
"Треба, щоб цей простір зменшувався. А обʼєднання Америки і Європи — зменшує цей простір. Простір для війни", — додав Зеленський.
Крім того, Зеленський підкреслив, що питання про завершення війни має вирішуватися саме на рівні лідерів.
