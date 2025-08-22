Зеленський пояснив, чи справді Росія прагне закінчення війни

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що наразі Росія намагається зірвати зустріч з диктатором країни-агресорки Володимиром Путіним. За його словами, росіяни роблять усе можливо, аби не завершувати війну.

Про це глава держави сказав на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві у пʼятницю, 22 серпня.

Реклама

Читайте також:

Росія не прагне закінчення війни

"Росіяни пробують зараз, що ще зробити, щоб не зустрічатися. Питання не просто ж в зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну", — зауважив Зеленський.

За його словами, зустріч — це один з компонентів того, як закінчити війну. Глава держави наголосив, що РФ не хоче цього, тому буде шукати простір для цього.

"Треба, щоб цей простір зменшувався. А обʼєднання Америки і Європи — зменшує цей простір. Простір для війни", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави назвав, хто здатний зупинити агресивні дії російського диктатора Путіна.

Крім того, Зеленський підкреслив, що питання про завершення війни має вирішуватися саме на рівні лідерів.