Главная Новости дня Зеленский оценил желание россиян закончить войну

Зеленский оценил желание россиян закончить войну

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 16:01
Зеленский объяснил, действительно ли Россия стремится к окончанию войны
Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас Россия пытается сорвать встречу с диктатором страны-агрессора Владимиром Путиным. По его словам, россияне делают все возможное, чтобы не завершать войну.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве в пятницу, 22 августа.

Реклама
Читайте также:

Россия не стремится к окончанию войны

"Россияне пробуют сейчас, что еще сделать, чтобы не встречаться. Вопрос не просто же во встрече, вопрос в том, что они не хотят заканчивать войну", — отметил Зеленский.

По его словам, встреча — это один из компонентов того, как закончить войну. Глава государства подчеркнул, что РФ не хочет этого, поэтому будет искать пространство для этого.

"Надо, чтобы это пространство уменьшалось. А объединение Америки и Европы уменьшает это пространство. Пространство для войны", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства назвал, кто способен остановить агрессивные действия российского диктатора Путина.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что вопрос о завершении войны должен решаться именно на уровне лидеров.

Владимир Зеленский война владимир путин Украина Марк Рютте Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
