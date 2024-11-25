В НАТО заявили, что нанесут превентивный удар по РФ в случае угрозы нападения

НАТО планирует нанести превентивные удары по РФ в случае угрозы
Североатлантический альянс рассматривает нанесение превентивных ударов по России. Речь идет о случае, если будет существовать угроза нападения на страны НАТО.
Об этом заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.
Угроза нападения России на НАТО
По словам Бауэра, НАТО пересмотрела свою роль как оборонного союза. Поэтому теперь страны-члены готовы действовать на упреждение в случае угрозы российского нападения. В таком случае Альянс нанесет превентивные удары по России.
"Умнее будет не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", — сказал он.
Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что Россия сосредоточена на войне против Украины, но планирует напасть на страны НАТО.
А администрация президента США Джо Байдена хотела публично призвать Украину вступить в НАТО. Однако со временем это решение изменили.
Читайте Новини.LIVE!