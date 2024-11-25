В НАТО заявили, что нанесут превентивный удар по РФ в случае угрозы нападения

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Фото: Киевский форум безопасности

Североатлантический альянс рассматривает нанесение превентивных ударов по России. Речь идет о случае, если будет существовать угроза нападения на страны НАТО.

Об этом заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.

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Угроза нападения России на НАТО

По словам Бауэра, НАТО пересмотрела свою роль как оборонного союза. Поэтому теперь страны-члены готовы действовать на упреждение в случае угрозы российского нападения. В таком случае Альянс нанесет превентивные удары по России.

"Умнее будет не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", — сказал он.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что Россия сосредоточена на войне против Украины, но планирует напасть на страны НАТО.

А администрация президента США Джо Байдена хотела публично призвать Украину вступить в НАТО. Однако со временем это решение изменили.