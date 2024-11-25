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США официально подтвердили применение ракет ATACMS по России

25 ноября 2024 22:12
Ольга Антоновская - редактор
Удар ATACMS по России — США официально подтвердили информацию
Джон Кирби. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Украина применила баллистические ракеты ATACMS, которые предоставили США, для ударов по России. ВСУ попали по целям в Курской области.

Об этом сообщил репортер Business Insider Джейк Эпштейн со ссылкой на советника Белого дома Джона Кирби в понедельник, 25 ноября.

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Эпштейн отметил, что Кирби подтвердил удары Украины по РФ дальнобойными ракетами, которые передали США. Речь идет о целях в Курской области и вокруг нее.

США подтвердили, что Украина нанесла удары по РФ
Сообщение Джейка Эпштейна об ударах по РФ. Фото: скриншот

Кроме того, Эпштейн процитировал Кирби, который рассказал о том, когда Украина может использовать ракеты ATACMS против России.

"Они (украинцы. — Ред.) могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас понятно, что это происходит в Курске и Курской области. Мы изменили наставления и дали им указания, что они могут использовать их (ракеты ATACMS. — Ред.) для поражения именно этих типов целей", — подчеркнул Кирби.

США подтвердили, что Украина нанесла удары по РФ
Сообщение Джейка Эпштейна. Фото: скриншот

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию в Курской области России. Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, украинские военные получили там бесценный опыт.

В Курской области Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию оккупантов. Речь идет об установке ЗРК "С-400".

США ВСУ ракеты война в Украине Курская область дальнобойное оружие

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