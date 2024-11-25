Вибухи у Курській області 25 листопада — ліквідовано п'ять російських офіцерів

Удар по Курщині — росіяни пишуть про ліквідацію офіцерів
У Курській області у понеділок, 25 листопада, лунали потужні вибухи. Відомо, що в районі населеного пункту Велике Жирово було знищено радіолокаційну станцію і дві пускові установки.
Про це пишуть росЗМІ.
Наслідки вибухів на Курщині
Росіяни кажуть, що були удари трьома балістичними ракетами ATACMS. За їхніми словами, ЗРК нібито був на ремонті в районі населеного пунку Велике Жирово.
"Внаслідок удару знищено радіолокаційну станцію 92Н6Е і дві ПУ. П'ять офіцерів дивізіону загинули (зокрема командир і начальник штабу), також смертельні поранення отримали троє співробітників АТ "Алмаз-Антей", — пишуть росЗМІ.
Серед загиблих:
- майор Солодовников Максим Миколайович;
- капітан Заворін Сергій Володимирович;
- старший лейтенант Печьонкін Микита Миколайович;
- старший лейтенант Кодзоєв Юсуп Адамович;
- лейтенант Підліпалов Олексій Максимович.
Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада в російських містах Калуга та Курськ лунали вибухи. Відомо, що дрони вдарили по нафтобазі та заводу "Тайфун".
Згодом у ГУР прокоментували удар по нафтобазі в Калузі. Там наголосили, що окупанти використовують об'єкт для забезпечення збройної агресії Росії проти України.
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