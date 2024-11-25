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Удар по Курщині — росіяни пишуть про ліквідацію офіцерів

25 листопада 2024 15:06
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи у Курській області 25 листопада — ліквідовано п'ять російських офіцерів
Наслідки атаки на Бєлгородську область. Фото архівне: t.me/vvgladkov
Аркадій Пастула - Редактор

У Курській області у понеділок, 25 листопада, лунали потужні вибухи. Відомо, що в районі населеного пункту Велике Жирово було знищено радіолокаційну станцію і дві пускові установки.

Про це пишуть росЗМІ.

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Росіяни кажуть, що були удари трьома балістичними ракетами ATACMS. За їхніми словами, ЗРК нібито був на ремонті в районі населеного пунку Велике Жирово.

Вибухи в Курській області 25 листопада
Наслідки удару по Курській області. Фото: t.me/dosye_shpiona

"Внаслідок удару знищено радіолокаційну станцію 92Н6Е і дві ПУ. П'ять офіцерів дивізіону загинули (зокрема командир і начальник штабу), також смертельні поранення отримали троє співробітників АТ "Алмаз-Антей", — пишуть росЗМІ.

Атака на Курщину 25 листопада
Наслідки удару по Курській області. Фото: t.me/dosye_shpiona

Серед загиблих:

  • майор Солодовников Максим Миколайович;
  • капітан Заворін Сергій Володимирович;
  • старший лейтенант Печьонкін Микита Миколайович;
  • старший лейтенант Кодзоєв Юсуп Адамович;
  • лейтенант Підліпалов Олексій Максимович.
Удар по Курській області 25 листопада
Ліквідовані окупанти. Фото: t.me/dosye_shpiona
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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада в російських містах Калуга та Курськ лунали вибухи. Відомо, що дрони вдарили по нафтобазі та заводу "Тайфун".

Згодом у ГУР прокоментували удар по нафтобазі в Калузі. Там наголосили, що окупанти використовують об'єкт для забезпечення збройної агресії Росії проти України.

війна вибух росіяни окупанти Росія Курська область

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