Вибухи у Курській області 25 листопада — ліквідовано п'ять російських офіцерів

Наслідки атаки на Бєлгородську область. Фото архівне: t.me/vvgladkov

У Курській області у понеділок, 25 листопада, лунали потужні вибухи. Відомо, що в районі населеного пункту Велике Жирово було знищено радіолокаційну станцію і дві пускові установки.

Про це пишуть росЗМІ.

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Росіяни кажуть, що були удари трьома балістичними ракетами ATACMS. За їхніми словами, ЗРК нібито був на ремонті в районі населеного пунку Велике Жирово.

Наслідки удару по Курській області. Фото: t.me/dosye_shpiona

"Внаслідок удару знищено радіолокаційну станцію 92Н6Е і дві ПУ. П'ять офіцерів дивізіону загинули (зокрема командир і начальник штабу), також смертельні поранення отримали троє співробітників АТ "Алмаз-Антей", — пишуть росЗМІ.

Наслідки удару по Курській області. Фото: t.me/dosye_shpiona

Серед загиблих:

майор Солодовников Максим Миколайович;

капітан Заворін Сергій Володимирович;

старший лейтенант Печьонкін Микита Миколайович;

старший лейтенант Кодзоєв Юсуп Адамович;

лейтенант Підліпалов Олексій Максимович.

Ліквідовані окупанти. Фото: t.me/dosye_shpiona

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада в російських містах Калуга та Курськ лунали вибухи. Відомо, що дрони вдарили по нафтобазі та заводу "Тайфун".

Згодом у ГУР прокоментували удар по нафтобазі в Калузі. Там наголосили, що окупанти використовують об'єкт для забезпечення збройної агресії Росії проти України.