Взрывы в Курской области 25 ноября — ликвидированы пять российских офицеров

Последствия атаки на Белгородскую область. Фото архивное: t.me/vvgladkov

В Курской области в понедельник, 25 ноября, раздавались мощные взрывы. Известно, что в районе населенного пункта Большое Жирово была уничтожена радиолокационная станция и две пусковые установки.

Об этом пишут росСМИ.

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Россияне говорят, что были удары тремя баллистическими ракетами ATACMS. По их словам, ЗРК якобы был на ремонте в районе населенного пункта Большое Жирово.

Последствия удара по Курской области. Фото: t.me/dosye_shpiona

"Вследствие удара уничтожена радиолокационная станция 92Н6Е и две ПУ. Пять офицеров дивизиона погибли (в т.ч. командир и начальник штаба), также смертельные ранения получили трое сотрудников АО "Алмаз-Антей", — пишут росСМИ.

Последствия удара по Курской области. Фото: t.me/dosye_shpiona

Среди погибших:

майор Солодовников Максим Николаевич;

капитан Заворин Сергей Владимирович;

старший лейтенант Печенкин Никита Николаевич;

старший лейтенант Кодзоев Юсуп Адамович;

лейтенант Подлипалов Алексей Максимович.

Ликвидированные оккупанты. Фото: t.me/dosye_shpiona

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 ноября в российских городах Калуга и Курск раздавались взрывы. Известно, что дроны ударили по нефтебазе и заводу "Тайфун".

Впоследствии в ГУР прокомментировали удар по нефтебазе в Калуге. Там подчеркнули, что оккупанты используют объект для обеспечения вооруженной агрессии России против Украины.