Взрывы в Курской области 25 ноября — ликвидированы пять российских офицеров

Удар по Курщине — россияне пишут о ликвидации офицеров
В Курской области в понедельник, 25 ноября, раздавались мощные взрывы. Известно, что в районе населенного пункта Большое Жирово была уничтожена радиолокационная станция и две пусковые установки.
Об этом пишут росСМИ.
Последствия взрывов на Курщине
Россияне говорят, что были удары тремя баллистическими ракетами ATACMS. По их словам, ЗРК якобы был на ремонте в районе населенного пункта Большое Жирово.
"Вследствие удара уничтожена радиолокационная станция 92Н6Е и две ПУ. Пять офицеров дивизиона погибли (в т.ч. командир и начальник штаба), также смертельные ранения получили трое сотрудников АО "Алмаз-Антей", — пишут росСМИ.
Среди погибших:
- майор Солодовников Максим Николаевич;
- капитан Заворин Сергей Владимирович;
- старший лейтенант Печенкин Никита Николаевич;
- старший лейтенант Кодзоев Юсуп Адамович;
- лейтенант Подлипалов Алексей Максимович.
Напомним, в ночь на 25 ноября в российских городах Калуга и Курск раздавались взрывы. Известно, что дроны ударили по нефтебазе и заводу "Тайфун".
Впоследствии в ГУР прокомментировали удар по нефтебазе в Калуге. Там подчеркнули, что оккупанты используют объект для обеспечения вооруженной агрессии России против Украины.
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