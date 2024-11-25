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Удар по Курщине — россияне пишут о ликвидации офицеров

25 ноября 2024 15:06
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Курской области 25 ноября — ликвидированы пять российских офицеров
Последствия атаки на Белгородскую область. Фото архивное: t.me/vvgladkov
Аркадий Пастула - Редактор

В Курской области в понедельник, 25 ноября, раздавались мощные взрывы. Известно, что в районе населенного пункта Большое Жирово была уничтожена радиолокационная станция и две пусковые установки.

Об этом пишут росСМИ.

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Россияне говорят, что были удары тремя баллистическими ракетами ATACMS. По их словам, ЗРК якобы был на ремонте в районе населенного пункта Большое Жирово.

Взрывы в Курской области 25 ноября
Последствия удара по Курской области. Фото: t.me/dosye_shpiona

"Вследствие удара уничтожена радиолокационная станция 92Н6Е и две ПУ. Пять офицеров дивизиона погибли (в т.ч. командир и начальник штаба), также смертельные ранения получили трое сотрудников АО "Алмаз-Антей", — пишут росСМИ.

Атака на Курщину 25 ноября
Последствия удара по Курской области. Фото: t.me/dosye_shpiona

Среди погибших:

  • майор Солодовников Максим Николаевич;
  • капитан Заворин Сергей Владимирович;
  • старший лейтенант Печенкин Никита Николаевич;
  • старший лейтенант Кодзоев Юсуп Адамович;
  • лейтенант Подлипалов Алексей Максимович.
Удар по Курской области 25 ноября
Ликвидированные оккупанты. Фото: t.me/dosye_shpiona
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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 ноября в российских городах Калуга и Курск раздавались взрывы. Известно, что дроны ударили по нефтебазе и заводу "Тайфун".

Впоследствии в ГУР прокомментировали удар по нефтебазе в Калуге. Там подчеркнули, что оккупанты используют объект для обеспечения вооруженной агрессии России против Украины.

война взрыв россияне оккупанты Россия Курская область

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