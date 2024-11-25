Удар ATACMS по Росії — США офіційно підтвердили інформацію

Джон Кірбі. Фото: Reuters

Україна застосувала балістичні ракети ATACMS, які надали США, для ударів по Росії. ЗСУ влучили по цілях у Курській області.

Про це повідомив репортер Business Insider Джейк Епштейн з посиланням на радника Білого дому Джона Кірбі в понеділок, 25 листопада.

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Епштейн зазначив, що Кірбі підтвердив удари України по РФ далекобійними ракетами, які передали США. Йдеться про цілі у Курській області та навколо неї.

Повідомлення Джейка Епштейна про удари по РФ. Фото: скриншот

Крім того, Епштейн процитував Кірбі, який розповів про те, коли Україна може застосовувати ракети ATACMS проти Росії.

"Вони (українці. — Ред.) можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську та в Курській області. Ми змінили настанови й дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх (ракети ATACMS. — Ред.) для ураження саме цих типів цілей", — підкреслив Кірбі.

Повідомлення Джейка Епштейна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують наступальну операцію у Курській області Росії. Як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, українські військові отримали там неоціненний досвід.

В Курській області Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію окупантів. Йдеться про установку ЗРК "С-400".