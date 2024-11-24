Байден хотів запросити Україну в НАТО, але передумав — яка причина

Запрошення України до НАТО — ЗМІ назвало, чому Байден передумав
Адміністрація Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена хотіла публічно закликати Україну до вступу в НАТО. Однак згодом це рішення змінили.
Про це повідомляє Bloomberg.
Чому Байден передумав запрошувати Україну в НАТО
Враховуючи низьку ймовірність досягнення успіху в найближчій перспективі, адміністрація Байдена ухвалила рішення відкласти офіційне запрошення до вступу в НАТО.
Bloomberg пише, що буде укладено низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки. Відомо, що вони нададуть Україні гарантії.
Нагадаємо, наступного тижня відбудеться термінове засідання Ради Україна-НАТО, на якому буде обговорюватися використання Росією нової балістичної ракети "Орєшнік".
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже підписала 27 угод із партнерами в галузі безпеки, і всі вони підтримують прагнення України до вступу в НАТО.
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