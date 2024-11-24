Байден хотел пригласить Украину в НАТО, но передумал — какая причина

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Администрация Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена хотела публично призвать Украину к вступлению в НАТО. Однако со временем это решение изменили.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Учитывая низкую вероятность достижения успеха в ближайшей перспективе, администрация Байдена приняла решение отложить официальное приглашение к вступлению в НАТО.

Bloomberg пишет, что будет заключен ряд двусторонних договоренностей в сфере безопасности. Известно, что они предоставят Украине гарантии.

Напомним, на следующей неделе состоится срочное заседание Совета Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться использование Россией новой баллистической ракеты "Орешник".

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже подписала 27 соглашений с партнерами в сфере безопасности, и все они поддерживают стремление Украины к вступлению в НАТО.