Ракета РФ Орешнік — Україна скликала екстрене засідання Ради з НАТО

Відбудеться екстрене засідання Ради Україна-НАТО — причини
Наступного тижня відбудеться екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Буде обговорення застосування Росією нової балістичної ракети "Орешнік".
Про це повідомляє AFP.
Екстрене засідання Ради Україна-НАТО
За інформацією ЗМІ, засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів.
Джерела видання також зазначають, що засідання скликала Україна після російського удару новою балістичною ракетою по місту Дніпро.
"НАТО і Україна наступного тижня проведуть переговори в Брюсселі щодо обстрілу Росією експериментальної гіперзвукової ракети середньої дальності, повідомили дипломати. Посли країн у Раді Україна-НАТО зустрінуться у вівторок, щоб обговорити удар по місту Дніпро", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 21 листопада росіяни вперше запустили з Астраханської області по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету.
У відеозверненні президент РФ Володимир Путін заявив, що для удару по Дніпру російські військові застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік". Також він додав, що "Росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно".
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