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Відбудеться екстрене засідання Ради Україна-НАТО — причини

22 листопада 2024 11:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ракета РФ Орешнік — Україна скликала екстрене засідання Ради з НАТО
Рада Україна-НАТО. Ілюстративне фото: NATO/IMS
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Наступного тижня відбудеться екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Буде обговорення застосування Росією нової балістичної ракети "Орешнік".

Про це повідомляє AFP.

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Екстрене засідання Ради Україна-НАТО

За інформацією ЗМІ, засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів.

Джерела видання також зазначають, що засідання скликала Україна після російського удару новою балістичною ракетою по місту Дніпро.

"НАТО і Україна наступного тижня проведуть переговори в Брюсселі щодо обстрілу Росією експериментальної гіперзвукової ракети середньої дальності, повідомили дипломати. Посли країн у Раді Україна-НАТО зустрінуться у вівторок, щоб обговорити удар по місту Дніпро", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 21 листопада росіяни вперше запустили з Астраханської області по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

У відеозверненні президент РФ Володимир Путін заявив, що для удару по Дніпру російські військові застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік". Також він додав, що "Росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно".

НАТО Україна ракета ракети війна в Україні Росія балістична атака

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