Ракета Орешнік — що не так із заявами Путіна про нову розробку

Ракета РС-26 "Рубіж". Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія вперше вдарила по Україні новою ракетою "Орешник". Проте, заяви російського президент Володимира Путіна про нову розробку можуть бути елементом психологічного впливу на Захід.

Про це пише Defense Express.

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Що не так із новою ракетою "Орешнік"

Путін заявив, що удар по Дніпру 21 листопада було здійснено новою ракетою "Орешник". Втім, військові аналітики вважають, що це, ймовірно, просто інша назва вже відомої ракети РС-26 "Рубіж".

Фахівці наголошують, що раніше назва "Орешник" ніколи не з’являлася у відкритих джерелах. Водночас у Росії існує традиція давати кілька назв одному й тому ж озброєнню, щоб створити ілюзію нових розробок.

"Не виключено, що оце позначення "Орешник" цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над "изделием", котре більш відомо власне як РС-26 "Рубеж". Така "двоїстість" для російського ВПК цілком в порядку речей", — зазначають аналітики.

Як приклад, експерти згадують крилату ракету Х-101, яку в Росії іноді називають "Изделие 504", хоча офіційно використовують індекс Х-101.

Фахівці додають, що Кремль використовує назву "Орешник" для психологічного впливу на Захід. Це має створити враження про появу у РФ нібито нових ракетних технологій, покликаних залякати цивілізований світ.

Нагадаємо, вранці 21 листопада росіяни вперше запустили з Астраханської області по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету.

У відеозверненні президент РФ Володимир Путін заявив, що для удару по Дніпру російські військові застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік". Також він додав, що "Росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно".