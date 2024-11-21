Представниця Пентагону Сабрін Сінгх розповіла про особливості нової російської ракети "Орєшнік"

Заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх. Фото: AP

У четвер, 21 листопада, російська армія завдала по Дніпру удару ракетою "Орєшнік". Така зброя є балістичною.

Як повідомляє CNN, про особливості цієї ракети на брифінгу розповіла заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх.

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За словами представниці Пентагону, "Орєшнік" є експериментальною ракетою середньої дальності. Цю балістику створили на базі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж".

Подробиці атаки РФ по Дніпру новою ракетою

Уранці 21 листопада росіяни вперше запустили з Астраханської області по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, вони скерували по місту цілі інших типів: аеробалістичну ракету "Кинджал" із винищувача "МіГ-31К" та сім крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень підприємства та критична інфраструктура.

У відеозверненні президент РФ Володимир Путін заявив, що для удару по Дніпру російські військові застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік". Також він додав, що "Росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно".