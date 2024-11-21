Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Пентагоні розповіли про міжконтинентальну ракету РФ arrow

У Пентагоні розповіли про міжконтинентальну ракету РФ

21 листопада 2024 23:40
Чекарьова Марія - редактор
Представниця Пентагону Сабрін Сінгх розповіла про особливості нової російської ракети "Орєшнік"
Заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх. Фото: AP
Чекарьова Марія - редактор

У четвер, 21 листопада, російська армія завдала по Дніпру удару ракетою "Орєшнік". Така зброя є балістичною.

Як повідомляє CNN, про особливості цієї ракети на брифінгу розповіла заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх.

Читайте також:

Що відомо про ракету "Орєшнік"

За словами представниці Пентагону, "Орєшнік" є експериментальною ракетою середньої дальності. Цю балістику створили на базі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж".

Подробиці атаки РФ по Дніпру новою ракетою

Уранці 21 листопада росіяни вперше запустили з Астраханської області по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, вони скерували по місту цілі інших типів: аеробалістичну ракету "Кинджал" із винищувача "МіГ-31К" та сім крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень підприємства та критична інфраструктура.

У відеозверненні президент РФ Володимир Путін заявив, що для удару по Дніпру російські військові застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік". Також він додав, що "Росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно".

Пентагон обстріли ракета війна в Україні ракетний удар балістична атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:40 Головну лікарку Хмельницької МСЕК залишили під вартою

00:30 Рекрутинг для добровольців — чого не має права робити ТЦК

00:08 Синоптики попередили про холодну і мокру погоду на Харквіщині

21 листопада 2024

23:52 Внаслідок удару ЗСУ по Курщині поранено генерала КНДР, — WSJ

Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

23:40 У Пентагоні розповіли про міжконтинентальну ракету РФ

23:31 В США розповіли, чи вплине удар по Дніпру на допомогу Україні

23:06 За реванш з Ф'юрі Усик заробить понад 100 млн доларів

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

23:06 Нардеп попередив про можливий удар росіян по Верховній Раді

22:41 Тихий пояснив реакцію Путіна на ракетні удари вглиб Росії

00:40 Головну лікарку Хмельницької МСЕК залишили під вартою

00:30 Рекрутинг для добровольців — чого не має права робити ТЦК

00:08 Синоптики попередили про холодну і мокру погоду на Харквіщині

21 листопада 2024

23:52 Внаслідок удару ЗСУ по Курщині поранено генерала КНДР, — WSJ

23:40 У Пентагоні розповіли про міжконтинентальну ракету РФ

23:31 В США розповіли, чи вплине удар по Дніпру на допомогу Україні

23:06 За реванш з Ф'юрі Усик заробить понад 100 млн доларів

23:06 Нардеп попередив про можливий удар росіян по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

22:41 Тихий пояснив реакцію Путіна на ракетні удари вглиб Росії

22:33 На Полтавщині чоловік відмовився взяти повістку — що вирішив суд

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо