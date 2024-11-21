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Путін назвав ракету, якою РФ вдарила по Дніпру

21 листопада 2024 19:25
Галина Шподарева - редактор
Удар по Дніпру 21 листопада — Путін зробив заяву
Володимир Путін. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Російський диктатор Володимир Путін назвав ракету, якою Росія вдарила по Дніпру 21 листопада. За словами президента РФ, це була гіперзвукова ракета "Орєшнік".

Про це повідомили росЗМІ у четвер, 21 листопада. 

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Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що для удару по Дніпру 21 листопада військові росармії РФ застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік".

Також він заявив, що "Росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно". 

"Росія буде заздалегідь пропонувати мирним жителям України покинути небезпечну зону при застосуванні ракет", — сказав російський диктатор. 

У своїй заяві Путін наголосив, що застосування системи "Орєшнік" стало "відповіддю на рішення США" вийти з договору про ракети середньої та меншої дальності. 

Нагадаємо, нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 21 листопада росіяни вперше запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Так не повідомили, яку саме зброю використали окупанти. Однак, за інформацією Defense Express, це була "Рубіж".

Також Новини.LIVE писали, що посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна, та навів аргументи. 

володимир путін Дніпро обстріли Росія ракетний удар

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