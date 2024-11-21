Удар по Днепру 21 ноября — Путин сделал заявление

Владимир Путин. Фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин назвал ракету, которой Россия ударила по Днепру 21 ноября. По словам президента РФ, это была гиперзвуковая ракета "Орешник".

Об этом сообщили РосСМИ в четверг, 21 ноября.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для удара по Днепру 21 ноября военные росармии РФ применили гиперзвуковую ракету "Орешник".

Также он заявил, что "Россия и дальше будет испытывать новейшее вооружение по тем объектам, которые выберет самостоятельно".

"Россия будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет", — сказал российский диктатор.

В своем заявлении Путин подчеркнул, что применение системы "Орешник" стало "ответом на решение США" выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что 21 ноября россияне впервые запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Но не сообщили, какое оружие использовали оккупанты. Однако, по информации Defense Express, это была ракета "Рубеж".

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