Представительница Пентагона Сабрин Сингх рассказала об особенностях новой российской ракеты "Орешник"

Заместитель представителя Пентагона Сабрин Сингх. Фото: AP

В четверг, 21 ноября, российская армия нанесла по Днепру удар ракетой "Орешник". Такое оружие является баллистическим.

Как сообщает CNN, об особенностях этой ракеты на брифинге рассказала заместитель спикера Пентагона Сабрин Сингх.

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По словам представительницы Пентагона, "Орешник" является экспериментальной ракетой средней дальности. Эту баллистику создали на базе российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Подробности атаки РФ по Днепру новой ракетой

Утром 21 ноября россияне впервые запустили из Астраханской области по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, они направили по городу цели других типов: аэробалистическую ракету "Кинжал" из истребителя "МиГ-31К" и семь крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В результате обстрела получили повреждения предприятия и критическая инфраструктура.

В видеообращении президент РФ Владимир Путин заявил, что для удара по Днепру российские военные применили гиперзвуковую ракету "Орешник". Также он добавил, что "Россия и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые решит самостоятельно".