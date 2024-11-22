Ракета Орешник — что не так с заявлениями Путина о новой разработке

Ракета РС-26 "Рубеж". Иллюстративное фото: росСМИ

Россия впервые ударила по Украине новой ракетой "Орешник". Однако заявления российского президента Владимира Путина о новой разработке могут быть элементом психологического влияния на Запад.

Об этом пишет Defense Express.

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Что не так с новой ракетой "Орешник"

Путин заявил, что удар по Днепру 21 ноября был нанесен новой ракетой "Орешник". Впрочем, военные аналитики полагают, что это, вероятно, просто другое название уже известной ракеты РС-26 "Рубеж".

Специалисты отмечают, что ранее название "Орешник" никогда не появлялось в открытых источниках. В то же время в России существует традиция давать несколько названий одному и тому же вооружению, чтобы создать иллюзию новых разработок.

"Не исключено, что это обозначение "Орешник" вполне могло фигурировать в рабочей документации в рамках работы над "изделием", которое более известно как РС-26 "Рубеж". Такая "двойственность" для российского ВПК вполне в порядке вещей", — отмечают аналитики.

В качестве примера эксперты упоминают крылатую ракету Х-101, которую в России иногда называют "Изделие 504", хотя официально используют индекс Х-101.

Специалисты добавляют, что Кремль использует название "Орешник" для психологического воздействия на Запад. Это должно создать впечатление о появлении в РФ якобы новых ракетных технологий, призванных запугать цивилизованный мир.

Напомним, утром 21 ноября россияне впервые запустили из Астраханской области по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

В видеообращении президент РФ Владимир Путин заявил, что для удара по Днепру российские военные применили гиперзвуковую ракету "Орешник". Также он добавил, что "Россия и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые выберет самостоятельно".