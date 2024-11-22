Ракета РФ Орешник — Украина созвала экстренное заседание Совета по НАТО

Совет Украина-НАТО. Иллюстративное фото: NATO/IMS

На следующей неделе состоится экстренное заседание Совета Украина-НАТО. Будет обсуждение применения Россией новой баллистической ракеты "Орешник".

Об этом сообщает AFP.

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Экстренное заседание Совета Украина-НАТО

По информации СМИ, заседание Совета Украина-НАТО состоится во вторник, 26 ноября, на уровне послов.

Источники издания также отмечают, что заседание созвала Украину после российского удара новой баллистической ракетой по городу Днепр.

"НАТО и Украина на следующей неделе проведут переговоры в Брюсселе касаемо обстрела Россией экспериментальной гиперзвуковой ракетой средней дальности, сообщили дипломаты. Послы стран в Совете Украина-НАТО встретятся во вторник, чтобы обсудить удар по городу Днепр", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 21 ноября россияне впервые запустили из Астраханской области по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

В видеообращении президент РФ Владимир Путин заявил, что для удара по Днепру российские военные применили гиперзвуковую ракету "Орешник". Также он добавил, что "Россия и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые выберет самостоятельно".