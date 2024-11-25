В Ковеле собирают книги по-русски можно на переработку — адреса

На Волыни книги на русском переделают на туалетную бумагу
В городе Ковель Волынской области был организован сбор российских книг. Их планируют переработать на туалетную бумагу.
Об этом сообщила общественная организация UA Resistance Foundation в Instagram.
Переработка российских книг
Волонтеры призвали украинцев очистить свое пространство от всего российского, в частности, от литературы. Книги можно сдать с пятницы по воскресенье включительно с 16:00 до 20:00 по адресу: улица Независимости, 94.
Также можно договориться о вывозе российской литературы, но это нужно согласовать заранее по телефону: +38 095 030 29 42.
Собранные книги передадут на "Ковельскую бумажную фабрику", где из них изготовят туалетную бумагу и отправят ее на фронт. По словам работников предприятия, из средней по толщине книжки получается один рулон.
Уже по состоянию на данный момент было собрано около тонны макулатуры.
Напомним, вчера в Ковеле произошла драка с участием полицейских.
Также мы писали, что в Волынской области задержан 26-летний мужчина, который хотел незаконно пересечь границу с Беларусью, подкупив пограничника.
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