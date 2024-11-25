У Ковелі збирають книжки російською можна на переробку — адреси

Російські книжки. Ілюстративне фото: misto.media

У місті Ковель Волинської області організували збір російських книжок. Їх планують переробити на туалетний папір.

Про це повідомила громадська організація UA Resistance Foundation в Instagram.

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Переробка російських книжок

Волонтери закликали українців очистити свій простір від усього російського, зокрема, від літератури. Книжки можна здати з п'ятниці по неділю включно з 16:00 до 20:00 за адресою: вулиця Незалежності, 94.

Також можна домовитись про вивезення російської літератури, але це потрібно узгодити завчасно за номером телефону: +38 095 030 29 42.

Зібрані книжки передадуть на "Ковельську паперову фабрику", де з них виготовлять туалетний папір та відправлять його на фронт. За словами працівників підприємства, з середньої за товщиною книжки виходить один рулон.

Вже станом на зараз було зібрано близько тонни макулатури. Акція триватиме до кінця листопада.

Нагадаємо, вчора у Ковелі сталася бійка за участі поліцейських.

Також ми писали, що у Волинській області затримали 26-річного чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон з Білоруссю, підкупивши прикордонника.