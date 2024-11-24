У Ковелі чоловік поцупив ключі від авто поліції, почалася бійка — відео

Бійка. Фото: скриншот з відео

У місті Ковель Волинської області у неділю, 24 листопада, патрульні зупинили авто, водій якого порушив ПДР. Під час складання протоколу чоловік вкрав ключі від поліцейського автомобіля, внаслідок чого сталася бійка.

Про це повідомила пресслужба поліції Волинської області у Facebook.

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"Сьогодні близько 15-ї години патрульні зупинили автомобіль Jeep, водій якого порушив ПДР. Під час складання адміністративних матеріалів перехожий поцупив ключі від автомобіля патрульних", — йдеться у повідомленні.

Після того, як правоохоронці наздогнали чоловіка, він почав себе поводити вкрай агресивно та провокував конфлікт, тому інспектори вирішили його затримати. В той час декілька перехожих почали втручатися у конфлікт, тому одна з поліцейських здійснила попереджувальний постріл у повітря.

"Учасники бійки, користуючись метушнею, сіли в автомобіль Volkswagen та втекли з місця події. Незабаром поблизу АЗС патрульні зупинили вказаний автомобіль та затримали правопорушників", — зауважили в поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, двох нападників затримали та склали на них протокол. Тривають слідчі дії.

Скриншот допису поліції

Скриншот допису поліції

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