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На Волыни произошла драка с участием полицейских — видео

24 ноября 2024 23:48
Евгения Брюховецкая - редактор
В Ковеле мужчина украл ключи от авто полиции, началась потасовка — видео
Драка. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В городе Ковель Волынской области в воскресенье, 24 ноября, патрульные остановили авто, водитель которого нарушил ПДД. Во время составления протокола мужчина украл ключи от полицейского автомобиля, в результате чего произошла драка.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области в Facebook.

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"Сегодня около 15 часов патрульные остановили автомобиль Jeep, водитель которого нарушил ПДД. Во время составления административных материалов прохожий украл ключи от автомобиля патрульных", — говорится в сообщении.

После того как правоохранители догнали мужчину, он начал себя вести крайне агрессивно и провоцировал конфликт, поэтому инспекторы решили его задержать.

"Участники драки, пользуясь суетой, сели в автомобиль Volkswagen и скрылись с места происшествия. Вскоре вблизи АЗС патрульные остановили указанный автомобиль и задержали правонарушителей", — отметили в полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, двух нападавших задержали и составили на них протокол.

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Скриншот поста полиции
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Скриншот поста полиции

Напомним, на Хмельнитчине мужчина применил против работников ТЦК слезоточивый газ.

Также мы писали, что в одной из гостиниц Киева вчера произошла перестрелка, погиб мужчина.

стрельба полиция конфликт Волынская область ПДД задержание

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