В Ковеле мужчина украл ключи от авто полиции, началась потасовка — видео

На Волыни произошла драка с участием полицейских — видео
В городе Ковель Волынской области в воскресенье, 24 ноября, патрульные остановили авто, водитель которого нарушил ПДД. Во время составления протокола мужчина украл ключи от полицейского автомобиля, в результате чего произошла драка.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области в Facebook.
Драка на Волыни
"Сегодня около 15 часов патрульные остановили автомобиль Jeep, водитель которого нарушил ПДД. Во время составления административных материалов прохожий украл ключи от автомобиля патрульных", — говорится в сообщении.
После того как правоохранители догнали мужчину, он начал себя вести крайне агрессивно и провоцировал конфликт, поэтому инспекторы решили его задержать.
"Участники драки, пользуясь суетой, сели в автомобиль Volkswagen и скрылись с места происшествия. Вскоре вблизи АЗС патрульные остановили указанный автомобиль и задержали правонарушителей", — отметили в полиции.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, двух нападавших задержали и составили на них протокол.
Напомним, на Хмельнитчине мужчина применил против работников ТЦК слезоточивый газ.
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