Військовий ТЦК на Волині передавав дані окупантам — йому оголосили підозру

Обшук у зрадника. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На Волині військовий територіального центру комплектування співпрацював з російськими окупантами. Він зливав ворогу позиції Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

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Слідство встановило, що 29-річного старшого солдата завербували у вересні цього року. Він передавав окупантам інформацію про особовий склад та керівництво свого ТЦК, дислокацію військової частини, засоби протиповітряної оборони та інші стратегічні об’єкти на Волині.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Він підтримував зв'язок із представниками РФ через месенджер, а за свої "послуги" отримував винагороду, яку зберігав у криптовалюті та переводив на власні банківські рахунки. Під час обшуку в його оселі були знайдені технічні пристрої з доказами його злочинної діяльності.

Наразі фігуранта взято під варту. Його вже відсторонено від посади.

Військовому ТЦК оголошено підозру в державній зраді. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України разом із кіберполіцією затримали 47-річного мешканця Харкова, який обіймав посаду генерального директора російської компанії.

Також у Харкові СБУ затримала 63-річну агентку російської воєнної розвідки. Зловмисниця займалася збором даних для російських ударів по підрозділах Сил оборони.