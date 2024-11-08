Военный ТЦК на Волыни передавал данные оккупантам — ему объявили подозрение

Обыск у предателя. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На Волыни военный территориального центра комплектования сотрудничал с российскими оккупантами. Он сливал врагу позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в пятницу, 8 ноября.

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Следствие установило, что 29-летнего старшего солдата завербовали в сентябре этого года. Он передавал оккупантам информацию о личном составе и руководстве своего ТЦК, дислокации воинской части, средствах противовоздушной обороны и других стратегических объектах на Волыни.

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Он поддерживал связь с представителями РФ через мессенджер, а за свои "услуги" получал вознаграждение, которое хранил в криптовалюте и переводил на собственные банковские счета. Во время обыска в его доме были найдены технические устройства с доказательствами его преступной деятельности.

Сейчас фигурант взят под стражу. Он уже отстранен от должности.

Военному ТЦК объявлено подозрение в государственной измене. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины вместе с киберполицией задержала 47-летнего жителя Харькова, занимавшего должность генерального директора российской компании.

Также в Харькове СБУ задержала 63-летнюю агентку российской военной разведки. Злоумышленница занималась сбором данных для российских ударов по подразделениям Сил обороны.