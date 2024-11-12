На Волині чоловік намагався дати хабар прикордоннику та втекти до Білорусі

Затримання чоловіка. Фото: ДПСУ

У Волинській області затримали 26-річного чоловіка. Він планував незаконно перетнути кордон з Білоруссю, підкупивши прикордонника.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 12 листопада.

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Чоловік запропонував прикордоннику 3000 доларів, аби той сприяв у незаконному перетині кордону. Співробітник ДПСУ одразу повідомив про це до внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

Затримання чоловіка. Фото: ДПСУ

Вилучені гроші. Фото: ДПСУ

Його затримали під час вручення першої частини в розмірі 2000 доларів та оголосили підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, у Волинській області судили чоловіка, який з 2022 року уникав мобілізації.

Також ми писали, що мешканець Київщини створив Telegram-канал, в якому повідомляв про місця видачі повісток працівниками ТЦК. Його покарав суд.