На Волині чоловік намагався дати хабар прикордоннику та втекти до Білорусі

На Волині чоловік намагався підкупити прикордонника
У Волинській області затримали 26-річного чоловіка. Він планував незаконно перетнути кордон з Білоруссю, підкупивши прикордонника.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 12 листопада.
Хотів втекти до Білорусі
Чоловік запропонував прикордоннику 3000 доларів, аби той сприяв у незаконному перетині кордону. Співробітник ДПСУ одразу повідомив про це до внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.
Його затримали під час вручення першої частини в розмірі 2000 доларів та оголосили підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі.
Нагадаємо, у Волинській області судили чоловіка, який з 2022 року уникав мобілізації.
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