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Ухилянт побив поліцейського — як його покарав суд

28 жовтня 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд покарав ухилянта, який побив поліцейського
Засідання суду. Фото ілюстративне: poltava.to
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Бердичеві місцевий мешканець виявився ухилянтом та побив поліцейського у відділенні ТЦК. За це суд позбавив чоловіка волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, 12 лютого 2024 року старший дільничний офіцер поліції Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, виконував свої службові обов'язки з патрулювання території залізничного вокзалу в місті Бердичеві. Там він помітив чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння справляв свої потреби у невстановленому місці.

Під час перевірки документів було встановлено, що місцевий мешканець перебуває на обліку як особа, що ухиляється від призову на військову службу під час мобілізації. У зв'язку з цим чоловіка запросили до місцевого ТЦК з метою вручення йому повістки про уточнення облікових даних.

Перебуваючи в приміщенні ТЦК, на пропозицію поліцейського в подальшому проїхати з ним до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області для складення відповідних матеріалів, у ухилянта виник злочинний умисел, направлений на заподіяна тілесних ушкоджень. І хоч чоловік тоді був у стані алкогольного сп'яніння, проте він достовірно усвідомлював, що перед ним знаходиться представник правоохоронного органу, який виконує свої службові обов'язки.

Після цього ухилянт умисно наніс два удари кулаком в обличчя поліцейського, заподіявши при цьому тілесні ушкодження у вигляді синця, та садна на носі (легкі тілесні ушкодження).

На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та пояснив, що в лютому 2024 року він зустрів товариша, з яким вони випили трохи пива та горілки. Він підтвердив і той факт, що справляв свої потреби у невстановленому місці. Коли поліцейський запропонував йому пройти до ТЦК, чоловік погодився.

За словами обвинуваченого, сама суперечка виникла при прибутті до військомату, оскільки ухилянту здалося, що поліцейський намагався щось підкинути йому в кишеню.

Внаслідок суперечки чоловік відштовхнув представника правоохоронного органу, через що той викликав підкріплення. Далі потерпілий надів на нього кайданки, але затягнув їх дуже сильно. На прохання послабити поліцейський не реагував, у зв'язки з чим чоловік облаяв його.

Далі, дочекавшись черги, він зайшов до одного з кабінетів ТЦК, де пред'явив військовий квиток. Поліцейський, у свою чергу, почав тягнути його, щоб їхати до відділу поліції, через що ухилянт відштовхнув його та вдарив двічі правою рукою в обличчя, від чого у потерпілого пішла кров з носа.

Рішення суду

На суді чоловік підтвердив усі фактичні обставини, викладені в обвинувальному акті. Він заявив, що шкодує за скоєне, але вважає, що захищав себе. Також він визнав цивільний позов на 10 тисяч гривень. При цьому, частину коштів чоловік перерахував поліцейському через відділення пошти.

Суд у свою чергу визнав мешканця міста Бердичів винним у вчинені кримінального правопорушення та призначив покарання у виді обмеження волі на 2 роки. Крім того, призначено стягнути моральну шкоду на користь поліцейського у розмірі 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік проігнорував повістку. Він не з'явився у вказаний у документі день та час до територіального центру комплектування, за що суд його покарав теж позбавленням волі.

Також ми писали, що в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Проте є люди, які не підпадають під мобілізацію або ж взагалі виключні з обліку. Однак варто знати, що якщо особа була виключена з військового обліку, але цих даних немає у реєстрі "Оберіг" — вона має з'явитися до ТЦК та СП.

судові рішення ТЦК та СП поліція ухилянти мобілізація війна в Україні

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