Суд наказал уклониста, который побил полицейского

Заседание суда. Фото иллюстративное: poltava.to

В Бердичеве местный житель оказался уклонистом и побил полицейского в отделении ТЦК. За это суд лишил мужчину свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, 12 февраля 2024 года старший участковый офицер полиции Бердичевского районного отдела полиции ГУНП в Житомирской области, исполнял свои служебные обязанности по патрулированию территории железнодорожного вокзала в городе Бердичеве. Там он заметил мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения справлял свои нужды в неустановленном месте.

Во время проверки документов было установлено, что местный житель состоит на учете как уклонист от призыва на военную службу во время мобилизации. В связи с этим мужчину пригласили в местный ТЦК с целью вручения ему повестки об уточнении военно-учетных данных.

Находясь в помещении ТЦК, по предложению полицейского в дальнейшем проехать с ним в Бердичевский РИН ГУНП в Житомирской области для составления соответствующих материалов, у уклониста возник преступный умысел, направленный на нанесение телесных повреждений. И хоть мужчина тогда находился в состоянии алкогольного опьянения, но он достоверно отдавал себе отчет, что перед ним находится представитель правоохранительного органа, который исполняет свои служебные обязанности.

Несмотря на это, уклонист умышленно нанес два удара кулаком по лицу полицейского, причинив при этом телесные повреждения в виде синяка и ссадины на носу (легкие телесные повреждения).

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и объяснил, что в феврале 2024 года он встретил товарища, с которым они выпили немного пива и водки. Он подтвердил и тот факт, что справлял нужду в неустановленном месте. Когда полицейский предложил ему пройти в ТЦК, мужчина согласился.

По словам обвиняемого, сам спор возник уже при прибытии в военкомат, поскольку уклонисту показалось, что полицейский пытался что-то подбросить ему в карман.

В результате спора мужчина оттолкнул представителя правоохранительного органа, из-за чего тот вызвал подкрепление. Далее потерпевший надел на него наручники, очень сильно их затянув. На просьбу ослабить полицейский не реагировал, в связи с чем мужчина обругал его.

Далее, дождавшись очереди, он вошел в один из кабинетов ТЦК, где предъявил военный билет. Полицейский, в свою очередь, начал тянуть его, чтобы ехать в отдел полиции, из-за чего уклонист оттолкнул его и ударил дважды правой рукой в лицо, от чего у пострадавшего пошла кровь из носа.

Решение суда

На суде мужчина подтвердил все фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. Он заявил, что сожалеет о содеянном, но считает, что защищал себя. Также он признал гражданский иск в 10 тысяч гривен. При этом часть средств мужчина перечислил полицейскому через отделение почты.

Суд признал жителя города Бердичев виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде ограничения свободы на 2 года. Кроме того, назначено взыскать моральный ущерб в пользу полицейского в размере 20 тысяч гривен.

Напомним, во Львовской области мужчина проигнорировал повестку. Он не явился в указанный в документе день и время в территориальный центр комплектования, за что суд его наказал лишением свободы.

Также мы писали, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Однако есть люди, которые не подпадают под мобилизацию или вообще исключительные из учета. Но следует знать, что если лицо было исключено из военного учета, но этих данных нет в реестре "Оберіг" — он должен явиться в ТЦК и СП.