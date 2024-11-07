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На Волині чоловік два роки уникав ТЦК — як його покарав суд

7 листопада 2024 23:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Волині засудили ухилянта — що вирішив суд
Іваничівський районний суд Волинської області. Фото: iv.vl.court.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Волинській області суд покарав чоловіка, який з 2022 року уникав мобілізації. Як пояснив суддям ухилянт, його не брали на службу, а що він хворіє і в нього неповнолітня дитина. Суд призначив обвинуваченому три роки позбавлення волі. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловіка визнали придатним до мобілізації та у жовтні 2023 року вручили повістку, проте військовозобов'язаний категорично відмовився її отримувати. 

У суді обвинувачений пояснив, що ще 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його "обмежено придатним" до мобілізації. За словами чоловіка, "у липні 2023 року він отримав повістку для відправлення до бойової частини, проте там його відмовилися приймати. Після цього йому кілька разів давали повістки і він приходив до ТЦК".  

У жовтні 2023 року чоловік відмовився від отримання повістки.

"Оскільки він має на утриманні неповнолітню дитину, а його дружина не працює. Крім цього, зазначив, що має проблеми зі здоров'ям, хворіє з 18 років. На запитання суду ствердив, що не має встановленої групи інвалідності та будь-які підтверджувальні документи щодо обставин, про які вказує у своїх показах, у нього відсутні. Вважає, що його неправомірно поновили на військовому обліку 2019 року", — йдеться у документі. 

Представник ТЦК в суді зазначив, що під час вручення повістки чоловік категорично відмовився її отримувати, заявивши, що у нього "онкологія". Відомо, що у чоловіка були певні проблеми з хребтом, проте, на думку ВЛК, це не є причиною для уникнення військової служби.

Рішення суду

На суді чоловік провину визнав лише частково.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та засудив до трьох років позбавлення волі. 

Рішення суду
Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Миколаєві водій з роти охорони самовільно залишив військову частину. Потім чоловік заявив про бажання повернутись на службу, однак його визнали винним та призначили покарання.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині чоловік призовного віку отримав бойову повістку, однак не з'явився у військовій частині для відправки. Суд призначив йому тюремний строк.

суд ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти мобілізація судові рішення

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